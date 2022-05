Wernigerode: Wenn Schrecksekunde am Steuer Knöllchen folgt

Wernigerode - Es gibt Momente, da wackeln selbst gestandenen Autofahrern die Knie. In einem Augenblick beispielsweise, in dem man einem Unfall nur um Haaresbreite entgangen ist. Karl-Heinz Becker aus Schmatzfeld hat eine solche Situation nach eigenen Angaben am 2. Dezember vergangenen Jahres erlebt. Und er musste, berichtet der 68-Jährige gegenüber der Volksstimme, danach als Krönung des Tages noch ein wenig erbauliches Erlebnis in Wernigerode verdauen.