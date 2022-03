Wernigeröder Maler Karl Oppermann (91) mit Bundesverdienstkreuz geehrt

Wernigerode/Veckenstedt - Seine Gemälde hängen in Berlin, Bonn, Dresden, Madrid. Seine Name ist Kunstliebhabern in Deutschland, Südeuropa und sogar in Südamerika bekannt. Dennoch hat Karl Oppermann nie die Verbindung zu seiner Heimat – dem Harz – verloren. Inzwischen 91-jährig denkt der frisch gebackene Bundesverdienstkreuz-Träger noch lange nicht ans Aufhören.