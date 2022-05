Wernigeröder Ortsteil weiter im Internet-Steinzeitalter

Internet via Kabel? Darauf haben nicht alle Einwohner des Wernigeröder Ortsteils Reddeber eine Chance. Nun deutet sich zumindest eine kleine Verbesserung für sie an.

Wernigerode/Reddeber - 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) im Download? Oder soll der Anbieter per Tarif gar 250 Mbit/s oder 500 Mbit/s freischalten? Wer über derartige Breitbandzugänge spricht, könnte schnell in den Verdacht geraten, ein Luxusproblem zu haben. Ganz anders in Reddeber: Der Wernigeröder Ortsteil befindet sich – was halbwegs schnelle Internetzugänge anbetrifft – auch im Jahr 2022 noch in der Steinzeit.