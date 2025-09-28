Party im Harz Wernigeröder Wiesngaudi: So bunt war das Oktoberfest 2025 (mit Fotogalerie)

Die erste Wernigeröder Wiesngaudi unter neuer Leitung lockte Tausende ins Festzelt. Doch hinter den Kulissen wird jetzt gerechnet: Rentiert sich das Party-Format und wird es 2026 eine Fortsetzung des Harzer Oktoberfests geben?