Neueröffnung in Wolmirstedt Asia-Waffeln, Latte-Trend und Kinder: Neues Cafè öffnet mit wildem Konzept
Das Café „Kleine Auszeit“ gibt es in Wolmirstedt nicht mehr. Dafür begrüßt jetzt „Ginas Dschungel-Café“ auf dem Zentralen Platz. Die neue Chefin plant dabei mit einem ganz wilden Konzept.
28.09.2025, 18:15
Wolmirstedt - Wer an Dschungel, Tiere und entspannte Stunden denkt, kommt in erster Linie nicht automatisch auf Wolmirstedt. Zumindest bis jetzt noch nicht. Denn mit einem neuen Café-Konzept hat sich Gina Neumann mitten in der Innenstadt niedergelassen. Ganz neu ist der Standort aber nicht - und auch die Chefin ist für so manchen keine Unbekannte. Neu wird für die Kunden trotzdem vieles. „Es wird wild“, verspricht die neue Geschäftsführerin.