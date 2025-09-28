Das Café „Kleine Auszeit“ gibt es in Wolmirstedt nicht mehr. Dafür begrüßt jetzt „Ginas Dschungel-Café“ auf dem Zentralen Platz. Die neue Chefin plant dabei mit einem ganz wilden Konzept.

Gina Neumann ist die neue Geschäftsführerin im Dschungel-Café, dass jetzt die Wolmirstedter Innenstadt bereichert.

Wolmirstedt - Wer an Dschungel, Tiere und entspannte Stunden denkt, kommt in erster Linie nicht automatisch auf Wolmirstedt. Zumindest bis jetzt noch nicht. Denn mit einem neuen Café-Konzept hat sich Gina Neumann mitten in der Innenstadt niedergelassen. Ganz neu ist der Standort aber nicht - und auch die Chefin ist für so manchen keine Unbekannte. Neu wird für die Kunden trotzdem vieles. „Es wird wild“, verspricht die neue Geschäftsführerin.