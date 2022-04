Wernigerodes Bürgermeister Gaffert macht als Wahlleiter Wahlkampf

In Wernigerode rumort es. Anlass sind Wahlplakate, die am Zaun des von Oberbürgermeister Peter Gaffert bewohnten Grundstücks prangen. Negiert der OB, der zugleich Wahlleiter ist, seine Neutralitätspflicht? Was sagen Gaffert und die OB-Kandidaten dazu?

Wernigerode - Da haben sich so einige Wernigeröder in den vergangenen Tagen verwundert die Augen gerieben: Während man im Wohnareal rund um das Hermann-Löns-Denkmal weit und breit vergeblich nach Wahlplakaten zur OB-Stichwahl sucht, prangen an einem Privat-Grundstück öffentlich einsehbar gleich zwei: Tobias Kascha, seines Zeichens OB-Kandidat mit SPD-Parteibuch für den Urnengang am 24. April, lächelt herunter. Einmal befestigt am hölzernen Gartenzaun und einmal festgemacht am Geländer oberhalb der Garage.