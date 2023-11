Nach jahrelangen Verzögerungen beim Bau wurde der Harzturm als neues Ausflugsziel am 2. November in Torfhaus eröffnet. Seitdem schränken Wind und Wetter die Öffnungszeiten immer wieder ein.

Torfhaus/DUR - Am Dienstag wird es stürmisch und regnerisch in Sachsen-Anhalt. Für den Oberharz und das Gebiet um den Brocken gilt sogar eine Unwetterwarnung vor Orkanböen. Auch in Torfhaus regnet und stürmt es. Der Harzturm bleibt deshalb am Dienstag geschlossen.

Öffnungszeiten des Harzturms von Regen und Sturm erneut beeinträchtigt

Auf Instagram und Facebook wurde bereits am Dienstagmorgen verkündet: "Wind und Wetter spielen leider wieder nicht so richtig mit. Wir halten euch auf dem Laufenden, ab wann wir heute öffnen können." Kurz darauf folgte das Update, dass nicht geöffnet wird.

Harzturm am 2. November eröffnet

Erst am 2. November wurde der Harzturm in Torfhaus für Besucher geöffnet. Am Tag nach der Eröffnung war der Aussichtsturm den Vormittag über schon wieder geschlossen. Seitdem beeinträchtigen die Wetterbedingungen immer wieder die Öffnungszeiten des Aussichtsturmes.

Wie die Assistenz der Geschäftsleitung erklärt, gibt es keine offiziellen Richtlinien, die vorschreiben, ab wann es zu stürmisch ist, den Harzturm zu öffnen. Es werde jedoch mehrmals täglich von dem Betreiber des Harzturmes selbst gemessen, "ab wann es für Besucher nicht mehr zumutbar ist."

Orkanböen und Sturm im Harz: Schmalspurbahnen fahren nicht auf den Brocken

Wegen der stürmischen Wetterlage im Harz und der damit einhergehenden Orkanwarnung fahren die Harzer Schmalspurbahnen an diesem Dienstag nicht auf den Brocken. Die Fahrten der Brockenbahn enden jeweils in Schierke.

Im Oberharz in Höhenlagen über 1000 Meter werden Orkanböen zwischen 100 und 120 km/h erwartet. Der DWD warnt bis 18 Uhr.