weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wernigerode
    4. >

  4. Freizeit im Harz: Wetterpech und Bauarbeiten: Doch nun steht der Schwimmbetrieb in Wernigerode vor Neustart

Freizeit im Harz Wetterpech und Bauarbeiten: Doch nun steht der Schwimmbetrieb in Wernigerode vor Neustart

Wernigerodes Schwimmhalle ist für Sanierungsarbeiten geschlossen, Freibad-Besuchen macht der Dauerregen einen Strich durch die Rechnung. Was Badelustige im Harz wissen müssen und wann sie die Badeanstalt wieder nutzen können.

Von Sandra Reulecke 07.08.2025, 11:00
Simone Jänne und ihre Kollegen bereiten die Wiedereröffnung der Wernigeröder Schwimmhalle vor.
Simone Jänne und ihre Kollegen bereiten die Wiedereröffnung der Wernigeröder Schwimmhalle vor. Foto: Sandra Reulecke

Wernigerode. - Temperaturen unter 20 Grad Celsius und immer wieder Regen: In diesem Sommer lockte das Wetter an den meisten Tagen nur ganz Hartgesottene ins Freibad. Und dann fällt in Wernigerode auch noch die Indoor-Variante ins Wasser: Die Schwimmhalle an der Weinbergstraße ist geschlossen. Warum und wie lange müssen Schwimmer noch verzichten?