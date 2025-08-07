Wernigerodes Schwimmhalle ist für Sanierungsarbeiten geschlossen, Freibad-Besuchen macht der Dauerregen einen Strich durch die Rechnung. Was Badelustige im Harz wissen müssen und wann sie die Badeanstalt wieder nutzen können.

Wetterpech und Bauarbeiten: Doch nun steht der Schwimmbetrieb in Wernigerode vor Neustart

Simone Jänne und ihre Kollegen bereiten die Wiedereröffnung der Wernigeröder Schwimmhalle vor.

Wernigerode. - Temperaturen unter 20 Grad Celsius und immer wieder Regen: In diesem Sommer lockte das Wetter an den meisten Tagen nur ganz Hartgesottene ins Freibad. Und dann fällt in Wernigerode auch noch die Indoor-Variante ins Wasser: Die Schwimmhalle an der Weinbergstraße ist geschlossen. Warum und wie lange müssen Schwimmer noch verzichten?