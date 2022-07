Wie ein Tatortreiniger aus Hasselfelde Spuren des Todes beseitigt

Tatortreiniger Andreas Beck aus Hasselfelde macht an einem Leichenfundort in Quedlinburg Notizen zum Inventar.

Hasselfelde - Am Treppenaufgang hängt ein rot-weißes Flatterband. Andreas Beck hat den Koffer abgestellt, schlüpft in den grauen Schutzanzug und streift Handschuhe, Füßlinge und Atemschutzmaske über. „Was dort in der Luft liegt, ist mir nicht wohlgesonnen“, sagt er und zeigt auf die Wohnungstür. Dahinter ist vor kurzem der Mieter tot aufgefunden worden. Nun sorgt Andreas Beck dafür, dass die Räume bald wieder bewohnbar sind.