Wie neue Ilse-Brücke den Nordharz vor Hochwasser schützen soll

Die neue Brücke an der Veckenstedter Furt ist so gut wie fertig. Sie muss nur noch den Asphalt auf Fahrbahn und Fußgängerweg erhalten.

Veckenstedt - Mit gut einem Jahr Verspätung deutet sich die Fertigstellung des Hochwasser-Schutzprojektes an der ehemaligen Furt am Ortsrand von Veckenstedt an. „Die Brückenkörper an sich ist fertig, das Geländer angebracht, nur die Bitumenarbeiten auf der späteren Verkehrsfläche sind noch offen“, sagt Franz Senger vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz in Magdeburg. Er betreut seit Beginn der Arbeiten das Projekt und hofft, dass es relativ zeitnah zum Abschluss gebracht werden kann.