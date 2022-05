Bio-Landwirtschaft Wie Peter Hesse neue Apfelsorten auf Streuobstwiesen bei Ilsenburg im Harz zieht

Der Ilsenburger Peter Hesse hat sich dem Anbau altdeutscher Apfelsorten verschrieben. So pflegt er Bäume auf Streuobstwiesen am Harz, pflanzt neue an und veredelt sie.