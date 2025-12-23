weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Fahrzeugflotte der Harzer Verkehrsbetriebe: Wie Verkehrsbetriebe Millionen Kilowattstunden Energie einsparen

Während in Europa über das Aus für Verbrennerfahrzeuge gestritten wird, verjüngen die Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) ihren Fuhrpark schrittweise und setzen ökologische Akzente: Dank Elektro- und einer deutlich jüngeren Verbrenner-Flotte sei der Energieverbrauch rückläufig, so HVB-Chef Christian Fischer.

Von Dennis Lotzmann 23.12.2025, 06:15
Elektrisch betriebener Bus aus China, den die Harzer Verkehrsbetriebe aktuell testweise im Stadtverkehr Wernigerode einsetzen – hier an der Endhaltestelle Floßplatz in Wernigerode-Hasserode vor dem chinesischen „Higer f 1“ mit CNG-Biogas-Antrieb, der bereits seit einigen Monaten im Feldversuch im Harz unterwegs ist.
Elektrisch betriebener Bus aus China, den die Harzer Verkehrsbetriebe aktuell testweise im Stadtverkehr Wernigerode einsetzen – hier an der Endhaltestelle Floßplatz in Wernigerode-Hasserode vor dem chinesischen „Higer f 1“ mit CNG-Biogas-Antrieb, der bereits seit einigen Monaten im Feldversuch im Harz unterwegs ist. Foto: HVB

Wernigerode. - Diesel, Bio-Gas und Strom: Ein Energiemix, auf den die Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) aktuell setzen. Der fossile Diesel soll dabei Schritt für Schritt zurückgedrängt werden und Platz machen für umweltfreundlichere Alternativen, allen voran elektrisch betriebene Busse.