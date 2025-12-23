Elektrisch betriebener Bus aus China, den die Harzer Verkehrsbetriebe aktuell testweise im Stadtverkehr Wernigerode einsetzen – hier an der Endhaltestelle Floßplatz in Wernigerode-Hasserode vor dem chinesischen „Higer f 1“ mit CNG-Biogas-Antrieb, der bereits seit einigen Monaten im Feldversuch im Harz unterwegs ist.

Foto: HVB