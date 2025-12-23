Fahrzeugflotte der Harzer Verkehrsbetriebe Wie Verkehrsbetriebe Millionen Kilowattstunden Energie einsparen
Während in Europa über das Aus für Verbrennerfahrzeuge gestritten wird, verjüngen die Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) ihren Fuhrpark schrittweise und setzen ökologische Akzente: Dank Elektro- und einer deutlich jüngeren Verbrenner-Flotte sei der Energieverbrauch rückläufig, so HVB-Chef Christian Fischer.
Wernigerode. - Diesel, Bio-Gas und Strom: Ein Energiemix, auf den die Harzer Verkehrsbetriebe (HVB) aktuell setzen. Der fossile Diesel soll dabei Schritt für Schritt zurückgedrängt werden und Platz machen für umweltfreundlichere Alternativen, allen voran elektrisch betriebene Busse.