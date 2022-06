Wildpark Christianental: Paradies in Wernigerode

Wernigerode - Jeder Wernigeröder kennt es – das bronzene Wildschwein am Eingang des Wildparks Christianental. Und wahrscheinlich sind die meisten Einheimischen in ihren Kindertagen schon auf die Statue geklettert. Beweise dafür lassen sich sicherlich in den Fotoalben zu Hause finden.