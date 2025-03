Besondere Vorsicht ist bei Wildschweinmüttern geboten. Das gilt auch in Schierke. Denn dort fühlen sich die Tiere sichtlich sauwohl.

Schierke. - Der Wald rückt näher – zumindest fühlt es sich für viele Schierker so an. Wildtiere machen sich zunehmend im Dorf breit. So verwüsten Wildschweine den Kurpark, Rehe streifen durch die Gärten des höchstgelegenen Wernigeröder Ortsteils. Anwohner sind verängstigt.