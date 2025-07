Alarm in der Burgbreite Wohnungsbrand in Wernigerode: Feuerwehr rettet 91-Jährige aus dem vierten Stock

Schock in den Abendstunden: In der Wernigeröder Burgbreite ist am 7. Juli ein Feuer in der Wohnung einer Seniorin ausgebrochen. Was bislang zur Ursache des Brandes bekannt ist.