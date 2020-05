Nobody Knows spielt am Freitag, 22. Mai, zum Finale von „Wir rocken das“. Zu erleben ab 19.30 Uhr im Streaming-Konzert auf YouTube, Facebook und der Webseite www.wir-rocken-das.net.Foto: VEB Bild

Finale bei "Wir rocken das" in der Corona-Krise. Am Freitag, 22. Mai, ist das Wohnzimmerkonzert mit Nobody Knows live zu erleben.

Stendal l Auf zum Finale bei „Wir rocken das“. Das letzte Wohnzimmerkonzert präsentiert die Band Noboby Knows am Freitag, 22. Mai. Live ist das Streaming-Konzert ab 19.30 Uhr auf YouTube, Facebook sowie auf der eigens dafür eingerichteten Webseite www.wir-rocken-das.net zu sehen. Also, noch einmal heißt es: Rauf auf die Couch, Fernseher an beziehungsweise Tablet oder Smartphone in die Hand und eine Stunde lang Musik, die Spaß bereitet, erleben.

Spilen seit der Schulzeit zusammen

Die Band aus Tangermünde freut sich auf jeden Fall darauf, mit dem virtuellen Musikerlebnis den Fans in der Corona-Krise mal wieder etwas näher zu sein. Deshalb hat sie auch nicht gezögert, sich an dem Gemeinschaftprojekt zu beteiligen. Die Coronavirus-Pandemie hat Musiker ungewollt in die Schranken gewiesen. „Leider haben wir keine Auftritte“, sagt Marcel Evers, während Frontmann Max Heckel hinzufügt: „Dann kommen wir eben mit unserem Wohnzimmerkonzert zu euch.“

Nobody Knows – das sind Max, Fred, Marcel und Aron. Von sich selbst sagen sie, dass „seit nunmehr zwei Jahrzehnten der kleinstmusikalische Zusammenschluss pubertierender Schulfreunde zur Band Nobody Knows gereift ist“. Mit ihrer aktuellen Tour „Optische Enttäuschung – Fortsetzung folkt“ wollen die selbsternannten Unbekannten beweisen, „dass der Anspruch der Reife qua Alter vermöge Ironie und Eigenkarikatur wirkungsvoll untergraben und behauptet werden kann“.

Eintrittsgeld spenden

Zwischen deutscher Folklore, Country, Polka und irischer Musik ergibt sich das Teilzeitquartett mit Gitarre, Geige, Mandoline, Bouzouki, Schlagzeug, Banjo und Kontrabass seiner ungehemmten Spiel- und Bewegungsfreude. „Und weil Routine der Todfeind jedweder Impulsivität ist, bleibt kein Stück wie beim vorherigen Auftritt“, versichert die Band. Mit ihren zunehmend aufkommenden Improvisations-Rapp-Anteilen beweisen Nobody Knows: „Wer nicht kommt, ist nicht dabei. Also vor die Fernsehen und mittanzen.“

Und wer die Band unterstützen möchte, kann bei den Projekt-Partnern „Eintrittsgeld“ spenden, in Stendal bei „Hot-Spot“, „Olivenbaum“, „My Unverpackt“, „Lavanderia“, der Shell-Tankstation und den Modehäuser Tonke, in Tangermünde bei „Exempel“ und der Kaffeerösterei. „Wir rocken das“ ist eine Gemeinschaftsaktion von VEB-Bild, Musiker-Fabrik und der Volksstimme Stendal.