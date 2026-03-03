Das Start-up Litherm aus Wernigerode hat sich 6,5 Millionen Euro frisches Kapital von Investoren gesichert - auch das Land Sachsen-Anhalt steigt ein. Was das Unternehmen nun mit dem Geld vorhat.

Das Team von Litherm vor der Pilotanlage.

Wernigerode - Das Start-up Litherm aus Wernigerode erhält 6,5 Millionen Euro von Investoren für den Aufbau einer Anlage zur CO2-emissionsfreien Herstellung von Kalk und Zement im Harz. Unter den Geldgebern ist das Land Sachsen-Anhalt über das Unternehmen bmp, das die landeseigenen Risikokapitalfonds verwaltet.