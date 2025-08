Zoff um Burkini-Verbot in Baden-Württemberg: Welche Kleidung ist in Harzer Freibädern erlaubt?

Landkreis Harz. - Ein Kleidungsstück sorgt diesen Sommer in Freibädern für Streit: Städte in Baden-Württemberg haben Burkinis aus ihren Schwimmbädern verbannt - die Ganzkörperanzüge sorgten ebenso wie weitgeschnittene Badehosen für zu großen Hygiene- und Reinigungsaufwand, heißt es. Gegner sprechen von Diskriminierung. So positionieren sich die Bad-Betreiber im Landkreis Harz in der Debatte.