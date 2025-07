Das Elektro-Festival Hexenwerk findet auch in diesem Jahr wieder in Elbingerode statt. Jedoch zum letzten Mal. Warum die beliebte Party-Reihe nach zwölf Jahren vor dem Aus steht.

Elbingerode. - Zum zwölften Mal wird in Elbingerode am letzten Juli-Wochenende das Hexenwerk-Festival gefeiert. Vom 24. bis 27. Juli kommen in der kleinen Oberharz-Stadt wieder Freunde der elektronischen Tanzmusik auf ihre Kosten. Eine Sache wird das Event in diesem Jahr jedoch zu einer ganz besonderen Angelegenheit machen: Es wird das letzte Hexenwerk-Festival werden.

Bekannte Künstler treten bei Festival im Harz auf

Besucher erwarten dieses Jahr vier Floors, und damit einer mehr als im vergangenen Jahr. Neu hinzugekommen ist eine Bühne, auf der Trance-Musik gespielt wird. Ansonsten können sich Gäste wieder auf Techno, House und Drum & Bass freuen. Mit dabei sind ungefähr 40 Künstler. Unter anderem werden Dj Oliver Koletzki aus Braunschweig, Kaufmann, Dirty Doering, Anna Amato, das Kollektiv Rave the Planet und viele mehr auftreten.

Zwischen und vor den musikalischen Auftritten können sich die Festival-Gäste ihre Zeit auf dem sogenannten Waldmarkt vertreiben, der an allen Veranstaltungstagen geöffnet sein wird. Es kann Kicker und Tischtennis gespielt werden, angeboten werden zudem Yoga und Workshops. Wer will, kann sich am Tattoo-Laden von Farbrausch aus Blankenburg seinen Körper verzieren lassen und bei einem Handmade-Shop sowie beim peruanischen Klamottenhändler einkaufen. Mit der „Kräuterhexe Jini“ gibt es außerdem einen Stand, an dem Weizengras und andere vegane Produkte angeboten werden. Daneben gibt es weitere Buden mit Essen, auch in veganen und vegetarischen Varianten, und Getränken, zum Beispiel Cocktails.

Warum das Event in seinem zwölften Jahr beendet wird, dafür gebe es konkrete Gründe. „Die Marketingstrukturen haben sich geändert“, so Miehe. Es gebe, gerade auch den Corona-Jahren geschuldet, eine neue Generation ein jungen feiernden Menschen. Diese hätten nicht mehr den Zugang zu Festivals dieser Art. „Diese Generation ist uns verloren gegangen.“ Für die Zukunft „hätten wir uns neu aufstellen, neu erfinden müssen. Dafür steht das Hexenwerk aber nicht“, sagt Mathias Miehe. „Unsere Geschichte ist erzählt.“

Miehe erwarte, dass der Abschied „emotional“ werden wird. „Wir wollen noch einmal zeigen, für was wir standen.“ Seinen Dank richtet er an „alle ehrenamtlichen Unterstützer, die mitgeholfen haben und immer noch mithelfen.“ Das Event wurde von diesen selbst organisiert, verwaltet und aufgebaut.

Überraschung zum Festival-Abschluss im Harz geplant

Zum Abschied soll es am finalen Tag noch eine Besonderheit für die Gäste geben. Die Überraschung will Mathias Miehe jedoch noch nicht verraten, um sie nicht vorwegzunehmen.

Karten für das Festival sind online erhältlich. Ein Wochenend-Ticket – Donnerstag bis Sonntag – kostet im Vorverkauf 100 Euro, Tagestickets für Freitag und Samstag sind für je 50 Euro erhältlich. Gruppen können mit dem „fünf + eins“-Ticket sparen – der Grundpreis für diese Variante beträgt 500 Euro. Karten sind auch an der Abendkasse erhältlich.

Die Feierlustigen können nicht nur mit ihren Autos anreisen, sondern auch mit Wohnmobilen. Der Camping-Platz ist gegen eine Gebühr von zehn Euro ab Donnerstag, 24. Juni, geöffnet.