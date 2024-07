Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode (GWW) hat zwei denkmalgeschützte, ehemalige Schulhäuser in einem Harz-Dorf verkauft. Was Mieter, Nutzer und Museumsbesucher jetzt wissen müssen.

Zwei alte Dorfschulen im Harz verkauft: Was passiert nun mit dem Museum und den Mietern in den Gebäuden?

Bis 1993 wurde in Benzingerode unterrichtet. In den Klassenräumen befindet sich heute ein Schulmuseum, durch das Ottmar Wolff Besucher führt.

Benzingerode. - Was passiert mit den beiden ehemaligen Schulen in Benzingerode, einem Ortsteil von Wernigerode? Diese Frage beschäftigt nicht nur die Mieter der Gebäude. Immerhin befindet sich in einem ein Museum, das andere beherbergt den Vereinstreff, dient als Wahllokal und Treffpunkt für die Ortschaftssitzungen. Doch nun wurden beide Häuser verkauft.