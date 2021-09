Unfall am Heimburger Berg: Zwei Autofahrer leicht verletzt

Beim Zusammenstoß am Heimburger Berg wurden beide Fahrer leicht verletzt.

Blankenburg (kr) - Zwei Autofahrer wurden am Freitag bei einem Verkehrsunfall am Heimburger Berg in Blankenburg (Landkreis Harz) leicht verletzt.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fuhr ein 61-Jähriger mit einem VW gegen 6.15 Uhr die L 85 in Richtung Pfeiffenkrug. Eine 18-Jährige war zur gleichen Zeit auf der L 84 aus Richtung Derenburg unterwegs und wollte die L 85 überqueren, um auf die Autobahn Richtung Quedlinburg abzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtberechtigten 61-Jährigen.

Beim Zusammenstoß wurden beide Personen leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf 18.000 Euro geschätzt.