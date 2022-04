Zwei Wermutstropfen trüben SPD-Freude in Blankenburg

Das gute Abschneiden der SPD in Blankenburg bei der Bundestagswahl hat für den Stadtverbandschef zwei Wermutstropfen: die geringe Wahlbeteiligung und das Ergebnis der AfD.

Nur etwa die Hälfte der wahlberechtigten Blankenburger machten sich am Sonntag, 26. September, auf den Weg zu den Urnen zur Bundestagswahl.

Blankenburg - Die Blankenburger haben am Wahlsonntag für ein zwiespältiges Ergebnis gesorgt. Laut vorläufigem Endergebnis gaben 28,3 Prozent der Wähler CDU-Bewerberin Heike Brehmer ihre Erststimme. Bei den Zweitstimmen hingegen sammelten die Sozialdemokraten die meisten ein und verbuchten damit ein kräftiges Plus von knapp acht Prozent. Zugleich verlor die CDU über zehn Prozent der Zweitstimmen gegenüber der Bundestagswahl 2017. Die Konstante am jüngsten Wahlabend war die AfD, deren Anhänger laut Statistik fast ausschließlich beide Kreuze bei ihrem Kandidaten und der Partei machten. Während Grüne und FDP leichte Gewinne einfuhren, gab es für die Partei Die Linke ein deftiges Minus.