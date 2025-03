Helfer für neues Reparaturprojekt gesucht Zweite Chance für kaputte Elektrogeräte: Repair-Café im Oberharz geplant

Im „Café miteinander“ in Elbingerode wird erstmals eine offene Reparaturwerkstatt angeboten. Was es damit auf sich hat und was die Initiatoren sich von dem Projekt erhoffen.