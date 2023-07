Kleinmühlingen - Seit nunmehr über 20 Jahren kümmert sich der 1990 gegründete Freundeskreis Bockwindmühle um das Wahrzeichen des Orts auf dem Mühlberg. Anfang der 90er entschloss man sich, die Mühle wieder aufzubauen und pflegt sowie repariert sie seitdem regelmäßig. Doch zwischendurch musste auch der Mühlenverein wieder „aufgebaut“ werden, nachdem dem Verein die Mitglieder gefehlt haben. Knapp zwei Jahre ist dies nun her.

Neue Mitglieder geworben

Ein Artikel über die Volksstimme wurde damals veröffentlicht, in dem seinerzeit vom starken Mitgliederschwund berichtet und gleichzeitig für neue Mitglieder geworben wurde. „Die Hälfte unserer Mitglieder ist verstorben, der Vorstand hat aus gesundheitlichen Gründen aufgehört, und die Kassenwartin will ihr Amt nach vielen Jahren auch abgeben“, schildert Helga Wischnowski, letzte Verbliebene im Verein, die damalige Lage. Was hat sich seitdem getan?

Einblick in die Mühle

Mittlerweile ist der Freundeskreis enorm gewachsen und habe sich gut entwickelt, teilt Helga Wischnowski mit. Dem Verein gehören inzwischen um die 20 Mitglieder an. Der Artikel damals habe enorm viel gebracht, so Wischnowski. „Daraufhin sind viele in den Verein eingetreten. Teils neu Zugezogene, teils Mühlinger aus dem Ort.“ Ein jüngerer Altersdurchschnitt und ein neuer Vorstand sorgen dafür, dass die Bockwindmühle erhalten bleiben kann. „Hier ist jetzt schon bedeutend mehr los“, so Wischnowski.

Traditionell veranstaltet der Verein am Pfingstmontag den Mühlentag, einen bundesweiten Feiertag, bei dem den Mühleninteressierten ein tieferer Einblick in das alte Handwerk und das Kulturgut gewährt wird. Außerdem findet beispielsweise regelmäßig ein Adventsmarkt in der Weihnachtszeit auf dem Mühlengelände statt. Da „viele Kinder noch nie eine Mühle von innen gesehen haben“, wie Helga Wischnowski berichtet, führt sie des Öfteren Schulklassen durch das Bauwerk und vermittelt ihnen interessante Informationen zum Wahrzeichen Kleinmühlingens.

Arbeiten sind an der Mühle momentan keine nötig. In den letzten Jahren wurde die Mühle mittels Fördermaßnahmen und Unterstützung der Gemeinde umfassend instandgesetzt. Zwei neue Flügel und ein neuer Bock wurden angeschafft, sodass sie wieder funktionsfähig ist.