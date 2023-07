Die Kita „Bördespatz“ in Biere feierte die langersehnte Abschlussfeier. Geplant war die Feier in der Kita. Der Regen machte aber einen Strich durch die Rechnung.

Biere - Die Abschlussfeier der „Dinos“ aus der Kita „Bördespatz“ in Biere wurde zu einem unvergesslichen Ereignis. Dank der großzügigen Unterstützung des Gastronomen Denis Radmer. Ursprünglich war die Feier in der Kita geplant, doch ein plötzlicher Regenschauer drohte, die Veranstaltung ins Wasser fallen zu lassen. Schnelle Entscheidungen und eine spontane Idee retteten schließlich den Tag für die begeisterten Kinder.

Werk 2 eilt zur Hilfe

Die Kita „Bördespatz“ hatte sich intensiv auf die Abschlussfeier vorbereitet. Bänke und Tische waren liebevoll dekoriert, der Grill stand bereit und die Vorfreude der Kinder war spürbar. Doch das unvorhergesehene schlechte Wetter stellte die Veranstalter vor Herausforderungen, da der schmale Flur nicht genug Platz für eine ausgelassene Feier, das gemeinsame Essen und das Tanzen bot. Hier kam Denis Radmer, nicht nur Sicherheitschef, sondern auch Betreiber des bekannten Szene-Restaurants „Werk 2“ in Biere, zur Rettung.

Das „Werk 2“ verfügt über einen geräumigen Saal, eine Disco und eine Pension, die oft für große Veranstaltungen genutzt wird. Obwohl das Restaurant eigentlich geschlossen war, sah Radmer die enttäuschten Gesichter der Kinder und beschloss, spontan zu handeln. Er erklärte eine „Sonderöffnung“ seines Saals und des Biergartens, um den kleinen Absolventen eine unvergessliche Feier zu ermöglichen. „Ich sah in die traurigen Augen der Kinder und wusste, hier muss schnell eine Lösung her“, berichtet der Gastronom. Auch sein eigenes Kind war eines, die an diesem Tag den Kitaabschluss gebührend feiern wollte.

Der Begeisterung der Kinder waren keine Grenzen gesetzt, als sie von der großzügigen Geste des Gastronomen erfuhren. Die Abschlussfeier wurde kurze Zeit später ins „Werk 2“ verlegt, wo der geräumige Saal optimale Bedingungen für die eigens einstudierten Auftritte der Kinder bot. Eine Beamershow mit Fotos von den Kindern im Laufe der letzten sechs Jahre sorgte für Nostalgie und Emotionen. Die strahlenden Augen der Kinder zeugten davon, wie sehr sie die Veranstaltung genossen.

Tanzende Dinos

Den Höhepunkt der Feier bildete der Auftritt der „Dinos“ mit einem mitreißenden Mix aus Tanz und Gesang. Seit Anfang Juni hatten die Kinder mit ihren Erziehern fleißig für diesen besonderen Moment geübt. Die Darbietungen enthielten passende Gedichte und Lieder, die sie auf ihren bevorstehenden Übergang zur Grundschule vorbereiteten. So endete die Kindergartenzeit für die jungen Talente in einem triumphalen Abschluss, während sie voller Vorfreude auf die kommende Schulzeit blicken.

Die Abschlussfeier wäre ohne das Engagement der Eltern nicht vollkommen gewesen. Sie organisierten ein köstliches Buffet mit selbstgemachten Salaten sowie Bouletten und Bratwurst vom Grill. Natürlich durften erfrischende Getränke ebenfalls nicht fehlen. Als besonderen Höhepunkt traten die Kindertanzgruppen „Minis“ und „Sweeties“ des Karnevalclub Biere (KCB) auf und unterhielten die Anwesenden mit ihren schwungvollen Darbietungen.Der gelungene Abschluss ist nicht nur ein Zeugnis der Freude und des Stolzes der Kinder, sondern auch ein Ausdruck der Gemeinschaft und Unterstützung, die in der Kita „Bördespatz“ und bei dessen Eltern herrscht.

Und das nicht zuletzt auch dank des großzügigen Einsatzes von Gastronom Denis Radmer, der für die Veranstaltung und die Nutzung der Räumlichkeiten keine Gegenleistung oder gar Miete verlangte. Die kommenden Schüler werden von den positiven Erinnerungen an ihre Zeit in der Kita profitieren und mit großer Vorfreude auf ihre nächste Etappe, die Einschulung in der Grundschule „Juri Gagarin“ in Welsleben, blicken. Möge ihnen dort genauso viel Erfolg und Spaß bevorstehen, wie in ihrer Kitazeit.