1030 Jahre Samswegen: Besucher erinnern sich

Mit einer Ausstellung ist in Samswegen das Festjahr zum 1030. Dorfgeburtstag eröffnet worden. Dabei schwelgten vor allem ältere Besucher in alten Erinnerungen.

Zahlreiche Besucher der Bilder-Ausstellung in Samswegen haben ihre Erinnerungen an Vergangenes Revue passieren lassen.

Samswegen - Während der kleinen Eröffnungszeremonie der Bilderschau am Sonnabend war so etwas wie Aufbruchstimmung zu spüren. Kein Wunder, nach zwei Jahren coronabedingter Einschränkungen will Samswegen in diesen Jahr so richtig durchstarten. So haben sich verschiedene Akteure vorgenommen, ein ganzes Festjahr aus Anlass der ersten urkundlichen Erwähnung ihres Ortes vor fast 1030 Jahren auf die Beine zu stellen.