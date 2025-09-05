weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Teil der Fabrikstraße acht Monate gesperrt: Abenteuer Umleitung: Heinrich-Heine-Straße wird saniert

Seit vielen Jahren ist die Sanierung der Heinrich-Heine-Straße geplant, nun geht es endlich los. Start ist allerdings in der Fabrikstraße, ein Teil davon ist ab 8. September gesperrt.

Von Gudrun Billowie 05.09.2025, 06:30
Die Fabrikstraße ist im ersten Teil ab 8. September gesperrt.
Wolmirstedt. - Die Sanierung der Heinrich-Heine-Straße startet am Montag, 8. September. Die Bauarbeiten beginnen in einem Teil der Fabrikstraße, die ebenfalls dringend erneuert werden muss. Die Umleitungsstrecke wird für Anlieger herausfordernd. Die Arbeiten in diesem Bauabschnitt dauern acht Monate.