Abgesagt: Kein Karneval in Gutenswegen

Gutenswegen - Hoffnungsvoll und mit guter Laune waren die Jecken des „Gauseberger Karneval Vereins“ Gutenswegen (GKV) in ihre diesjährige Session gestartet. So waren zahlreiche Menschen noch am 13. November, zwei Tage nach Eröffnung der Karnevalssaison, mit Fackeln durch den Ort gezogen und haben Stimmung verbreitet. Am Abend folgten rund 150 Gäste der Einladung zur Auftaktveranstaltung ins Vereinshaus in der Teerstraße. „Die Stimmung war toll und hoffnungsvoll“, berichtet ein Sprecher des Vereins.