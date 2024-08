Barleben hat dem Ärztemangel den Kampf angesagt. Denn schon in wenigen Monaten sollen sich dort gleich zwei Ärzte ansiedeln und damit eine wichtige Lücke in der Versorgung schließen. Aber wie gut ist die Gemeinde medizinisch überhaupt aufgestellt?

Barleben. - Ärzte auf das Land zu kriegen, ist mitunter nicht einfach. Auch die Börde zählt für bestimmte Arztgruppen schon jetzt zu den Bereichen in Sachsen-Anhalt, in denen eine Unterversorgung droht. Vor allem drei medizinische Felder sind davon besonders betroffen. Zumindest bei einem dürfte es in Barleben bald ein Aufatmen geben. Denn gleich zwei Praxen wollen sich Anfang 2025 in der Gemeinde ansiedeln.