Rogätz - Große Investitionen stehen in den kommenden Jahren auf der 250 Kilometer langen Bahnstrecke Halle – Magdeburg – Stendal – Uelzen an. Die DB Netz plant den sogenannten Ostkorridor, der für die Zukunft mehr und schnelleren Bahnverkehr ermöglichen soll. Was in Angern und Rogätz umgesetzt wird.