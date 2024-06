Gegen die Langeweile in den Ferien hat sich das Bildungs- und Freizeitzentrum in Wolmirstedt wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Dieses Jahr ist das Sommercamp so beliebt, dass es sogar zwei Mal stattfindet.

Wolmirstedt. - Die Sommerferien sind da und bieten neben bestem Sommerwetter auch reichlich Abwechslung für Kinder und Jugendliche. In Wolmirstedt gibt es zur Freizeitbeschäftigung etwas ganz Besonderes. Denn in den Ferien haben die Pädagogen des Bildungs- und Freizeitzentrums (BFZ) wieder ihr sechstägiges Sommercamp organisiert.

Dazu gibt es in diesem Jahr sogar zwei Termine. Eltern können ihre Kinder entweder für die Woche vom 14. Juli bis 19. Juli oder für die zweite Woche vom 25. Juli bis 30. Juli anmelden. Freie Plätze gibt es aber nur noch für die zweite Woche. In beiden Wochen locken vor allem Freiluftaktivitäten am und im Wasser in die Wolmirstedter Triftstraße. „Wir laden ein zu Parkour, Spaßspielen, Lagerfeuerabenden und Disco“, teilt BFZ-Jugendbildungsreferent Thomas Hippe mit.

Gefördert werden soll dabei auch der Teamgeist. Denn zusammen sollen anspruchsvolle Aufgaben gelöst werden, bei denen es auf jeden Einzelnen ankommt. Wie immer gilt aber: Alles kann, nichts muss. Wer an einzelnen Angeboten nicht teilnehmen möchte, brauche dies nicht. Zeit für Erholung bieten dann entspannte Abende mit Spielen und Stockbrot am Lagerfeuer.

Kinder ab sechs Jahren können für 150 Euro inklusive Übernachtung und Verpflegung teilnehmen. Niedrig angesetzt werden kann der Preis vor allem deshalb, weil alle Bildungsmaßnahmen des BFZ Wolmirstedt durch das Land Sachsen-Anhalt gefördert werden und daher für Kinder und Jugendliche aus ganz Sachsen-Anhalt ausgeschrieben sind. Anmeldungen sind möglich über die Website des BFZ oder per E-Mail an paedagoge-bfz@paritaet-lsa.de. Anmeldeschluss ist zwei Wochen vor dem Start des Camp.