An der Ebendorfer Mühle trifft sich das ganze Dorf

Heinz Reckler und Michael Oeltze (rechts) drehen schon einmal kräftig an der historischen Rotationsmaschine auf dem Mühlenhof in Ebendorf.

Ebendorf - Der historische Mühlenhof in der Haldensleber Straße präsentiert sich stets im aufgeräumten Zustand. Aktuell bereiten die Mitglieder das Gebäudeensemble auf den Deutschen Mühlentag vor, der am Pfingstmontag, 6.Juni, auch in Ebendorf über die Bühne gehen soll.