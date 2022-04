Angeraner Krepe-Cross-Lauf eröffnet den Volkssporttag

Regelmäßig steht der Nachwuchs auf dem großen Sportkomplex in Angern. Die Förderung des Kinder- und Jugendsports steht hier an erster Stelle.

Angern - In den vergangenen Wochen hat der Sportverein Angern intensiv daran gearbeitet, zum 1. Mai einen Volkssporttag zu organisieren. „Inzwischen steht das Programm fest“, sagt Vereinssprecherin Stefanie Zehm gegenüber der Volksstimme. So wird es am Sonntag auf dem Sportplatz den bekannten Angeraner Krepe-Cross-Lauf geben. Um 9 Uhr wird es für den Geländelauf den Startschuss geben.