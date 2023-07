Christina und Bernd Tangermann beim Familienangeln in Ebendorf.

Ebendorf - Als Christina Tangermann nach kurzer Zeit eine stattliche Forelle an der Angel hat, ist die Freude groß. Auch bei Ehemann Bernd. Der 80-Jährige ist passionierter Angler, gehört seit vielen Jahren zum Verein Angelfreunde Ebendorf und war bis vor wenigen Jahren Mitglied im Vorstand.

Einmal im Jahr findet traditionell das Familienangeln am Gärtnerbruch statt. „Das ist uns Angelfreunden sehr wichtig, weil es auch darum geht, junge Leute für dieses schöne Hobby zu begeistern. Wir brauchen dringend Nachwuchs. Natürlich freuen wir uns auch, wenn neben Kindern oder Enkeln auch die Ehefrauen Interesse zeigen“, sagt Bernd Tangermann. Vorschrift ist, so betont er, dass die Familienangehörigen nur eine kurze Zeit die Angel auswerfen und auch nur, wenn ein zertifizierter Angler an ihrer Seite steht.

Geangelt wurde im Gärtnerbruch, den der Verein gepachtet hat. Foto: Regina Malsch

Wer in Sachsen-Anhalt angeln will, muss nämlich vorher eine Fischerprüfung ablegen. Den Angelschein benötigt man auf der Grundlage des Fischereirechts und des Tierschutzes. Petrijünger müssen Grundwissen rund ums Angeln in Sachsen-Anhalt nachweisen. Das Mindestalter zur Erlangung des Fischereischeines beträgt 14 Jahre.

Geangelt wurde im Gärtnerbruch, einem Forellenteich, den der Angelverein von der Gemeinde gepachtet hatte. Mit dabei war auch Ortsbürgermeister Manfred Behrens. „Genauso wichtig wie das Angeln ist für uns die Hege und Pflege des Gewässers“, so Bernd Tangermann.