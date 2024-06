Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Meitzendorf. - Eine Woche ist es her, dass ein Tieflader in den Abendstunden am Bahnübergang in Meitzendorf auf der Wolmirstedter Chaussee aufgesetzt hat. Dabei beschädigte er die Straße und die Bahngleise derart, dass der Schienenverkehr eingestellt werden musste und der Übergang wegen Reparaturarbeiten für mehrere Tage gesperrt wurde. Die Arbeiten sind seit gestern Mittag abgeschlossen, die Sperrung ist aufgehoben. Trotzdem sei das Problem damit nicht behoben, beschweren sich Autofahrer.