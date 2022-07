Astronaut besucht Ferienleser in Zielitz

In Zielitz (Landkreis Börde) ist der Lesesommers XXL zuende gegangen. Schüler, die besonders viele Bücher lasen, wurden mit einem tollen Programm überrascht.

Zielitz - Etwa 40 Kinder feierten in der Bibliothek in Zielitz ihren Erfolg bei der diesjährigen Aktion „Lesesommer XXL“. Sie alle hatten sich durch ihr fleißiges Lesen während der Sommerferien für die große Abschlussfeier qualifiziert. „Im Anschluss mussten die Schüler nachweisen, dass sie die Bücher auch wirklich gelesen haben und Fragen zum Kinderbuch beantworten“, erklärte Bibliotheksleiterin Ronni Wagner. Schließlich würde es auf das von der Bibliothek ausgestellte Zertifikat in der Schule eine Note Eins im Fach Deutsch geben.