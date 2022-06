Auf neuen Wegen ins Bertinger Feriendorf

Bis in das Frühjahr hinein war die Straße zwischen Mahlwinkel und Bertingen noch eine Herausforderung für herkömmliche Stoßdämpfer. Dass dieser Zustand nun der Vergangenheit angehört, freut vor allem die Betreiber des Feriendorfs „La Porte“.

Bertingen - Ines Schubert und Henrik Steek sind begeistert. Mit einem großen Lob an die Kommunalpolitik haben sich die Betreiber des Feriendorfs „La Porte“ an die Volksstimme gewand. „Mit der neuen Straße zwischen Mahlwinkel und Bertingen sind wir hochzufrieden“, so Ines Schubert. Von einer Glanzleistung spricht Henrik Steek. „Trotz der gerade sehr turbulenten Lage sind die Zeiten für die Straßensanierung vollständig eingehalten worden.“