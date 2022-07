Auf Wandertour um den Bebertaler Steinbruch

Zum Tag des Wanderns am 17. September lädt der Harzklub nicht nur in die Berge, sondern in die flache Börde ein. Es soll um den Bebertaler Steinbruch gehen.

Bebertal - Viele Tausend Menschen in ganz Deutschland werden sich anlässlich des Tages des Wanderns am Freitag, 17. September, über die Vielfalt des Wanderns informieren. Wie der Deutsche Wanderverband mitteilte, würden Wandervereine, Naturschutzorganisationen, aber auch Schulen und Kindergärten spannende und informative Aktionen anbieten. In Kooperation mit dem Harzklub Zweigverein Magdeburg werde das Team von BeErEN-Mix eine Wanderung in Bebertal anbieten.