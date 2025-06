Café und After-Work-Party in Wolmirstedt Ausgehen in Wolmirstedt: Diese Cocktails sind im Café „Kleine Auszeit“ der Renner

Im Februar wagt Doreen Nowakowski den Neustart und eröffnet das Café „Kleine Auszeit“ auf dem Zentralen Platz in Wolmirstedt. Jetzt will sie auch am Abend Gäste locken und hat viele Ideen.