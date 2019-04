Ulrich Wohlgemuth bearbeitet mit Meißel eine Holzfigur in Form einer Frau in seiner Werkstatt Zuhause in Colbitz. Foto: Hoang Lan Dinh

Der Colbitzer Ulrich Wohlgemuth bereitet derzeit eine Ausstellung vor. Holzskulpturen und Aktzeichnungen werden zu sehen sein.

Colbitz l Diese Woche baut und montiert Künstler und Rentner Ulrich Wohlgemutz gerade ein großes Holzobjekt für den Außenbereich des Arthotels Havelberg bei ihm Zuhause in der Scheune. „Touchables“ ist der Titel einer Ausstellung von Holzskulpturen, die man gern anfassen will und soll. „Ich möchte unbedingt, dass die Besucher meine Arbeiten anfassen. Kunst soll nicht nur gesehen, sondern gefühlt werden. Ich bin auf die Reaktionen sehr gespannt,“ meint der 67-Jährige. Glatte und strukturierte Oberflächen machen zusammen mit Formen und Farben den Reiz der Gestaltungen aus. Historische Artefakte sind teilweise mit selbst gestalteten Elementen kombiniert. Zeichnungen, die Ergebnisse von Aktsymposien zeigen, ergänzen die Ausstellung. „Das sind meine Studien für plastische Umsetzungen in Holz,“ erklärt der Colbitzer.

Den Dingen Gestalt geben

So studierte Wohlgemuth an der Hochschule für industrielle Formgestaltung und schloss dort mit dem Diplom eines Industrie-Formgestalters ab. Heutzutage ist der Beruf unter dem Namen Designer bekannt. Doch dieser Begriff passt ihm nicht: „Ich bezeichne mich eher als Formgestalter, jemand der verschiedenen Formen und Materialien eine Gestalt verleiht. Ich gebe ihnen damit eine ästhetische und eine inhaltliche Bedeutung.“

Doch nach vielen Jahren wagte er dann 1988 den Sprung in die Selbstständigkeit. Kunst zu schaffen reichte ihm nicht mehr, er wollte sein Wissen an junge Talente weitergeben. Deswegen lehrte er ab 1997 an der Fachhochschule Magdeburg als Professor für Investitionsgüter-Design. Rückblickend hat ihm diese Tätigkeit viel gebracht. „Es war ein toller Job mit schönen Erfahrungen.“ Dank der Studenten kamen viel mehr Ideen zustande. „Meist ist es so, dass ich eine Idee als Aktzeichnung aufs Papier bringe. Daraus gestalte ich dann eine Figur aus Ton. Und diese wiederum ist für mich Grundlage für meine spätere Holzskulptur.“

Bilder Auch Aktzeichnungen werden in der Ausstellung zu sehen sein. Foto: Hoang Lan Dinh



Kunst aus Leidenschaft

Wohlgemuth hat sich in all seinen Schaffensjahren in verschiedenen Techniken ausprobiert. „Ich habe mit verschiedenen Materialien wie auch Metall und Gold gearbeitet.“ Mit Holz und Leder arbeitet er derzeit, weil es für ihn spannend sei, wie Leder auf Holz gespannt wird. Er habe schon seit seiner Kindheit gern mit Holz gearbeitet. „Das kommt unter anderem daher, weil mein Vater Förster ist und ich so von diesem Material fasziniert bin. Ich mag Naturmaterialien, die sich auch verändern und für eine Überraschung gut sind.“ Mit einer Motorsäge bearbeitet er seine Holzskulpturen sehr grob, um sie in Form zu bringen. Für feinere Arbeiten nutzt der Formgestalter eine Bildhauersäge. Besonders Eiche habe es ihm angetan, obwohl deren Holz am schwierigsten zu bearbeiten ist, weil sie unschöne Brüche und Risse bekommen kann.

Der 67-Jährige aus Colbitz stellt nicht oft aus, doch er sieht darin eine Chance: „Das ist für mich insofern sinnvoll, weil ich dann einen gewissen Zeitdruck habe und auch wirklich mit meinen Werken fertig sein kann.“ Seine neueste Ausstellung „Touchables“ wird vom 18. April bis 8. September 2019 im Kunstquartier im Kiebitzberg in Havelberg zu sehen sein.