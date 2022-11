Freie Fahrt ab 2027 auf der A14 zwischen Magdeburg und Wolmirstedt?

Die Autobahn 14 soll zukünftig von Sachsen bis zur Ostsee durchgehend befahrbar sein. Aber noch sind wichtige Abschnitte in Sachsen-Anhalt nicht gebaut. Unter anderem das Teilstück zwischen Magdeburg und Wolmirstedt.

Dahlenwarsleben - Es wird wahrscheinlich das größte Straßenbauprojekt seit Jahrzehnten in der Region werden: Gemeint ist der Weiterbau der Autobahn 14 zwischen den zukünftigen Anschlussstellen Dahlenwarsleben und Wolmirstedt. Die ersten Arbeiten für das Projekt sollen in Kürze anlaufen, der offizielle Baustart ist aber noch in relativ weiter Ferne.