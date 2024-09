Besonders in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass die Beleuchtung an Fahrzeugen optimal eingestellt ist. Worauf es ankommt, weiß der Mann vom TÜV.

Wolmirstedt. - Stefan Höding ist schnell. Sind die Lampen am Auto richtig eingestellt, ist der Licht-Check in wenigen Minuten erledigt. Droht wegen falsch eingestellter Scheinwerfer die Gefahr, entgegenkommende Autofahrer zu blenden, hilft er in Nullkommanix. Er und seine Kollegen vom TÜV Nord sind für einen Licht-Check in Wolmirstedt fast immer zu haben.