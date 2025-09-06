weather wolkig
  4. Wegen ertrunkener Kinder in Hessen: Badeverbot am Jersleber See? Bürgerprotest stoppt Gemeindebeschluss

Barlebens Bürgermeister Frank Nase nimmt während der jüngsten Ratssitzung eine Beschlussvorlage von der Tagesordnung, die das Baden einschränken soll. Das Thema ist aber längst nicht verworfen.

Von Sebastian Pötzsch 06.09.2025, 10:15
Das Baden am Jersleber See soll nur am Strand des Camping- und Erholungs-Resorts am Nordufer möglich sein. Doch die Bewohner der Bungslowsiedlung am Südufer gingen auf die Barrikaden. Nun soll die betreffende Satzung erneut überarbeitet werden.
Jersleber See - Außergewöhnlich: Die Besucherplätze im Ratssaal in Barleben waren während der jüngsten Sitzung voll besetzt. Die Zuhörer stammten ausnahmslos aus der Bungalowsiedlung am Jersleber See. Kein Wunder, schließlich stand ein Thema auf der Tagesordnung, das die Laubenpieper unmittelbar betrifft.