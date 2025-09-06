Wegen ertrunkener Kinder in Hessen Badeverbot am Jersleber See? Bürgerprotest stoppt Gemeindebeschluss
Barlebens Bürgermeister Frank Nase nimmt während der jüngsten Ratssitzung eine Beschlussvorlage von der Tagesordnung, die das Baden einschränken soll. Das Thema ist aber längst nicht verworfen.
06.09.2025, 10:15
Jersleber See - Außergewöhnlich: Die Besucherplätze im Ratssaal in Barleben waren während der jüngsten Sitzung voll besetzt. Die Zuhörer stammten ausnahmslos aus der Bungalowsiedlung am Jersleber See. Kein Wunder, schließlich stand ein Thema auf der Tagesordnung, das die Laubenpieper unmittelbar betrifft.