Bis zu zehn Zentimeter Wasser stand tagelang in der Bahnhofsunterführung. Die Bahn untersucht die Ursache in den Rohren.

Zielitz (hrp) l Harald Liebscher hatte keine Chance, trockenen Fußes die Bahnhofsunterführung am Kaliwerk Zielitz zu benutzen. Vor ihm breitete sich ein kleiner See aus. „Das Wasser steht in der Unterführung etwa Knöcheltief“, berichtete der Zielitzer zu Wochenbeginn der Volksstimme. Ohne eine zusätzliche Ausstattung mit Gummistiefeln sei eine Durchquerung des Tunnels nicht zu schaffen.



Das Thema mit dem stehenden Wasser in der Unterführung des Bahnhofs ist der Deutschen Bahn AG bekannt. „Es gibt Probleme mit der Kanalisation“, so Jörg Bönisch, Pressesprecher des Unternehmens in Sachsen-Anhalt auf eine Anfrage der Volksstimme. „Wir sind dazu schon in der Abstimmung mit den zuständigen Stadtwerken.“ Inzwischen sei bereits ein Team vor Ort gewesen und hätte das Wasser aus der Unterführung gepumpt. Zudem sei nach der Ursache in den Rohren gesucht worden.



Der Pressesprecher wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Bürger sich mit Fragen, Hinweisen und Störungsmeldungen an die sogenannte 3-S-Zentrale in Magdeburg wenden könnten. Zu erreichen ist diese Zentrale unter der Rufnummer 0391/ 5491055. „Die 3-S-Zentrale ist jeden Tag rund um die Uhr erreichbar“, so Jörg Bönisch. Auf allen Bahnhöfen und Haltepunkten sei zudem in den Schaukästen eine Information ausgehängt, auf denen diese Telefonnummer veröffentlicht ist.