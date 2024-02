Wolmirstedt. - Die Kürzungen des Bundeshaushalts sollten auch Auswirkungen auf Neubauprojekte der Bahn haben. Darüber berichteten Nachrichtenmagazine. Es hieß, auch der Ostkorridor Nord sei betroffen. Auf dieser Bahnstrecke zwischen Uelzen und Halle befindet sich auch Wolmirstedt. Doch die Bahn dementiert.

Ostkorridor Nord, die 250 Kilometer lange Ausbaustrecke zwischen Uelzen und Halle, soll für den wachsenden Güterverkehr nach Norden fit gemacht werden.

Wolmirstedt liegt an der Strecke und muss aufgrund des wachsenden Güterverkehrs mit wesentlich längeren Schrankenschließzeiten rechnen. Deshalb soll die Stadt unter anderem einen Tunnel unter den Schienen und Lärmschutzwände entlang der Bahnstrecke im Stadtbereich bekommen. Liegt nun alles auf Eis?

Die Bahn dementiert entschieden. „Die Deutsche Bahn hält unverändert an ihren Aus- und Neubauvorhaben fest“, heißt es in einer Pressemitteilung, „eine Streichung einzelner Projekte ist nicht vorgesehen.“

Dennoch, eine Finanzierungslücke gebe es, räumt die Bahn ein. Insgesamt seien bis 2027 zusätzlich 45 Milliarden Euro notwendig, um die Aus- und Neubauprojekte zu realisieren. Dieser Mehrbedarf ist nach Aussage der Bahn noch nicht vollständig gedeckt. Bahn und Bund stehen in intensiven Gesprächen, um die Finanzierungslücke zu schließen. Im März will der Konzernaufsichtsrat der Deutschen Bahn AG eine neue Finanzplanung verabschieden.

Trotz der finanziellen Unsicherheiten gilt bei der Bahn: „Die Planungen der Infrastrukturprojekte werden fortgesetzt und damit zeitliche Verzögerungen vermieden.“ Das heißt, auch die Projekte in Wolmirstedt werden fortgeführt. Der Tunnel unter den Bahnschienen soll von 2028 bis 2030 gebaut werden.

Derzeit laufen Probebohrungen, um den Baugrund am Bahnübergang zu erkunden. Der ist deshalb voraussichtlich noch bis zum 1. März gesperrt. Diese Sperrung brachte bereits in den ersten beiden Wochen Probleme mit sich, vor allem im Bereich der innerstädtischen Umleitung am Obstgarten und vor der Diesterweg-Schule. In den sozialen Medien wurde berichtet, Väter hätten mit Hilfe von Absperrband dafür gesorgt, dass Kinder sicher über die Straße zur Schule gelangen.

Gegen das Verkehrschaos

Derzeit ist die Lage aufgrund der Winterferien ruhiger, doch in der kommenden Woche beginnt wieder der Schulbetrieb. Stadt und Polizei werden Sache schärfer beobachten.

„Die Diesterweg-Grundschule wird eine pädagogische Kraft bereitstellen, die dafür sorgt, dass die Kinder sicher vom Bus über die Straße gelangen“, erklärt Jens Sonnabend, Ordnungsamtschef im Wolmirstedter Rathaus. Das sei mit der Grundschule abgesprochen und solle vor allem den Kindern helfen, die mit dem Bus aus Glindenberg kommen.

Der Autoverkehr ist mehr geworden, denn Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, können nicht wie sonst die Parkstraße nutzen, sondern müssen wenden. Auch das verstopft die Straße vor Schulbeginn. Um die Sicherheit dennoch zu gewährleisten, wurde die Polizei um Amtshilfe gebeten. Mit Erfolg. „Wir werden im Rahmen der Schulwegsicherung vor Ort sein“, versichert ein Polizeisprecher.

Polizei rückt an

Der innerstädtische Umleitungsverkehr führt über diesen Plattenweg Am Obstgarten. Zu Stoßzeiten drängen sich Fahrzeuge. Foto: Gudrun Billowie

Probleme gibt es offenbar auch auf der innerstädtischen Umleitungsstrecke Am Obstgarten. Ein Teilstück ist eigentlich ein Privatweg, der aus Betonplatten besteht. Anwohner beobachten, wie rücksichtslos manche Fahrzeuge auf Gehwegen unterwegs sind, gar Radfahrer abdrängen. Auch diesen Bereich wird die Polizei in den Blick nehmen.

Ordnungsamtschef Jens Sonnabend hofft, dass der Bahnübergang nicht die komplett veranschlagten sechs Wochen geschlossen bleiben muss. Er habe die Bahn gebeten, die Bohrungen im direkten Bereich des Bahnübergangs zu bündeln, sodass die Straße eher wieder frei werden kann. Noch unklar ist, ob das gelingt.