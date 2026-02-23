Emotionale Diskussion im Flechtinger Verbandsgemeinderat: Eltern, Erzieher und Politik ringen um die Perspektiven der Kinderbetreuung.

Zukunft von zwei Kitas ungewiss: Vorwürfe, Widerspruch und offener Protest von Eltern und Dorfbewohnern

Das Schild der Kindertagesstätte „Eichkätzchen“ in Zobbenitz: Auch diese Einrichtung steht im Mittelpunkt der Debatte um das neue Kita-Entwicklungskonzept der Verbandsgemeinde Flechtingen.

Flechtingen - Bereits seit mehreren Monaten sorgt ein neues Kita-Entwicklungskonzept in der Verbandsgemeinde (VG) Flechtingen für Unruhe. Hintergrund sind deutlich sinkende Geburtenzahlen, die laut Prognosen langfristig zu einer geringeren Auslastung der Kindertagesstätten führen.