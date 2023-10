Mit einem Fest wird am Freitag, 13. Oktober, das neue Feuerwehrgerätehaus in Barleben eingeweiht.

Barleben - Bauherrin - die Gemeinde Barleben - und Bauunternehmen hatten bereits Ende Juli Vollzug gemeldet. Nun ist der Umzug fast geschafft. Deshalb laden die Gemeindeverwaltung und die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zur Einweihung des neuen Feuerwehrgerätehauses in Barleben ein.

Das Fest am Freitag, 13. Oktober, in der Straße Am Rondell 4 im Gewerbegebiet „Kleine Sülze“ beginnt um 15 Uhr. Das Gebäude samt Außenanlagen war in rekordverdächtiger Bauzeit von nur elf Monaten fertiggestellt worden. Noch bis kurz vor Baubeginn im August 2022 wurde im Gemeinderat um die Finanzierung gerungen. Das Besondere: Barleben stemmt die Gesamtkosten in Höhe von 6,25 Millionen Euro selbst - über einen Kredit und ganz ohne Fördermittel.

Das moderne Gebäude hat Stellplätze für sechs Einsatzfahrzeuge sowie Lagerkapazitäten für die gesamte Gemeindefeuerwehr. Darüber hinaus sind Räume für die Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie Umkleiden für bis zu 90 Einsatzkräfte vorhanden. Ferner gibt es einen großen Beratungsraum sowie einen Stabsraum mit entsprechender technischer Ausstattung wie große Monitore.

Im Außenbereich wurde eine große Übungsfläche errichtet. Für die Einsatzkräfte stehen nunmehr ausreichend Pkw-Stellplätze zur Verfügung, teilweise mit E-Ladesäulen vorgerüstet. Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses ist das größte kommunale Bauvorhaben in den zurückliegenden zehn Jahren. Der bisherige Standort im Ortszentrum in der Ernst-Thälmann-Straße wird weiter leergezogen und soll einer neuen Nutzung zugeführt werden.