Wer Regenwasser auffangen will, schont nicht die Umwelt, sondern auch den eigenen Geldbeutel. Wie die Gemeinde bei Magdeburg den Einbau finanziell unterstützen will.

Barleben - Wer in Barleben, Meitzendorf oder Ebendorf ein Haus bauen und darin leben will, bekommt von der Gemeinde einen Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro. Die Mitglieder des Gemeinderates hatten bereits Ende 2023 entschieden, die entsprechende Wohnbaufördersatzung wieder aufleben zu lassen. Das kommunale Gesetz war im Jahr 2014 wegen der schlechten Haushaltslage per Beschluss ausgesetzt worden.