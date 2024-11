Eine sich stets verändernde Gesellschaft macht vor Büchereien nicht halt. Die Gemeindeverwaltung möchte die Einrichtung digitalisieren und in ein neues Zeitalter führen. Was genau geplant ist.

Barleben - In den Räumen der Bibliothek in der Thälmannstraße in Barleben herrscht am Montag gähnende Leere. Es gibt weder Bücher noch Regale oder andere Möbel. Diese sind schließlich bereits vor Wochen ausgeräumt worden. Sogar der Fußbodenbelag wurde herausgerissen.