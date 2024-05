Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Barleben - Gemeinderat Jörg Brämer (FWG/Grüne) arbeitet in der Naturschutzbehörde. Er hatte vor dem Beschluss, die Kastanien zu fällen, bereits angemerkt, dass die Behörde dem nicht zustimmen werde. So kam es auch. Doch jetzt gibt es scharfe Kritik an Brämer. Ging in der Naturschutzbehörde alles mit rechten Dingen zu?